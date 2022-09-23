Полицейского ранили во время погони за подозреваемыми в Караганде

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Караганде во время задержания подозреваемых в преступлении был ранен полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 23 сентября около 11.30 часов в Караганде неизвестные с применением оружия покушались на жизнь местного жителя, после чего скрылись на машине.

В результате оперативно-розыскных мероприятий автомобиль подозреваемых в преступлении был обнаружен за пределами Караганды.

"Один из фигурантов, применив оружие, пытался скрыться от преследовавших его сотрудников полиции. При его задержании оперативный сотрудник был ранен", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Факт зарегистрирован в полиции, обстоятельства выясняются. В настоящее время принимаются меры по задержанию остальных лиц, причастных к произошедшему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989382-politseyskogo-ranili-vo-vremya-pogoni-za-podozrevaemymi-v-karagande/