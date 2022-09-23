Парню сломали ребра кочергой в Павлодаре

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28-летний парень предстал перед судом за то, что взял кочергу и сломал ею два ребра знакомому. С оппонентом у него были не самые лучшие отношения, отсюда и возник конфликт, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в частном секторе одного из микрорайонов Павлодара. Взявший в руки кочергу был в нетрезвом состоянии.

"Со значительной силой нанес один удар кочергой в область ребер с правой стороны со спины, причинив потерпевшему телесное повреждение в виде закрытых переломов 9, 10 ребер справа со смещением фрагментов", - говорится в приговоре суда №2 Павлодара.

Пострадавший оказался в больнице. Полицейские открыли уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

28-летний павлодарец вину признал и заключил процессуальное соглашение с прокурором. Приговором суда ему назначили 4 года ограничения свободы, а также привлекли к принудительному труду по 100 часов в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989339-parnyu-slomali-rebra-kochergoy-v-pavlodare/