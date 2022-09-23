Разыскиваемый Chrysler, принадлежащий россиянке, нашли в Казахстане

Белый Chrysler. Фото: polisia.kz

Находящийся в международном розыске автомобиль Chrysler S300, принадлежащий россиянке, нашли полицейские Мангистауской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Полицейские остановили автомобиль Chrysler S300 на одной из улиц Жанаозена.

В ходе проверки документов стражи порядка установили, что транспортное средство принадлежит гражданке России и находится в международном розыске с 2019 года.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.386 УК РК (Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером).

Машина водворена на штрафную стоянку.

Напомним, ранее полиция сообщила о задержании псевдосалафитов в Актау, которых подозревают в переоформлении трехкомнатной квартиры жителя города против его воли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989311-razyskivaemyy-chrysler-prinadlezhaschiy-rossiyanke-nashli-v-kazahstane/