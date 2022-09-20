Против воли переоформили квартиру за 20 млн тенге: псевдосалафитов задержали в Актау

Задержание подозреваемых в Актау. Фото: polisia.kz

Псевдосалафитов задержали в Актау по подозрению в вымогательстве. Установлено, что они переоформили 3-комнатную квартиру местного жителя против его воли, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По данным стражей порядка, 9 сентября поступила оперативная информация о вымогательстве денежных средств приверженцами деструктивного религиозного течения.

"Действовали они в группе лиц по предварительному сговору. Пострадавшему причинили материальный ущерб в размере 20 млн тенге, переоформив против его воли трехкомнатную квартиру", - сообщили правоохранители.

Данный факт был зарегистрирован по ст.194 ч.3 УК РК "Вымогательство". В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 4 подозреваемых.

Все они были водворены в изолятор временного содержания. После чего с санкции суда были арестованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988693-protiv-voli-pereoformili-kvartiru-za-20-mln-tenge-psevdosalafitov-zaderzhali-v-aktau/