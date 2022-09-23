Миллионов тенге лишилась казахстанка после переписки с парнем, "находящимся на войне"

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

33-летняя жительница города Аксу Павлодарской области лишилась 2 млн тенге из-за необычной аферы. Произошло это после того, как она познакомилась в интернете с парнем, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Казахстанка стала жертвой необычной схемы обмана. В интернете 33-летняя жительница Аксу познакомилась с парнем, который писал ей, что находится на "российско-украинской войне" и в скором времени приедет в Казахстан.

Через несколько дней переписки у девушки сформировалось доверие к новому другу, так как он часто писал о честности и верности. Это и обезоружило молодую женщину. Ее даже не насторожило, что в таких условиях он находит время на переписку.

Новый знакомый попросил жительницу Аксу встретить посылку с его личными вещами, документами и деньгами в сумме 50 тысяч долларов. Однако для того, чтобы провести посылку через границу, ей необходимо было заплатить госпошлину и получить таможенный сертификат.

Женщина сразу оформила кредит в банке на 2 млн тенге и отправила деньги на указанный в переписке банковский счет. Злоумышленник, добившись желаемого, удалился из приложения.

В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование по ст.190 УК РК. Полицейские проводят ряд мероприятий, направленных на установление подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989273-millionov-tenge-lishilas-kazahstanka-posle-perepiski-s-parnem-nahodyaschimsya-na-voyne/