Фальшивые доллары и мефедрон продавал житель Шымкента

Фальшивые деньги. Кадр из видео: АФМ РК

10 лет тюрьмы получил житель Шымкента, которого обвиняли в реализации фальшивых долларов и синтетических наркотиков, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, департаментом АФМ по Шымкенту было окончено уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов США 100 долларовыми купюрами и психотропных веществ в виде синтетического наркотика мефедрон в особо крупном размере.

Дело рассмотрели в суде.

Приговором суда задержанный был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Напомним, не так давно в Павлодаре суд вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняли в распространении наркотиков. Осужденный тоже получил 10 лет заключения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989244-falshivye-dollary-i-mefedron-prodaval-zhitel-shymkenta/