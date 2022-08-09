10 лет тюрьмы получил закладчик наркотиков в Павлодаре

Наркотики. Фото: polisia.kz

В Павлодаре суд вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняли в распространении наркотиков. Вердикт оказался обвинительным, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, у жителя города нашли и изъяли 78 граммов запрещенных веществ, предназначенных для сбыта. В суде он потом пояснил, что таким способом решил поправить свое материальное положение.

Установлено, что 25-летний мужчина хранил "синтетику", упаковывал ее, а затем помещал в тайники, после чего информировал своего "работодателя" о местонахождении тайников и количестве заложенного в них наркотика с приложением фотоотчета.

Павлодарцу было предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

Вина горожанина была доказана в суде совокупностью представленных доказательств, из-за чего его в итоге и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982408-10-let-tyurmy-poluchil-zakladchik-narkotikov-v-pavlodare/