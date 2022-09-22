Мужчину убили и бросили тело на свалке в пригороде Уральска

Мусорная свалка. Иллюстративное фото: pexels.com

В пригороде Уральска на стихийной свалке накануне нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Его личность уже установили. Задержан подозреваемый в убийстве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Западно-Казахстанской области.

По информации ведомства, 21 сентября в 19.05 часов на окраине поселка Круглоозерное, который находится в подчинении у городской администрации Уральска, на стихийной свалке обнаружено тело мужчины в возрасте 30-35 лет с признаками насильственной смерти.

Позже была установлена личность погибшего. Им оказался 32-летний уроженец Казталовского района.

Стражи порядка по "горячим следам" по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержали 23-летнего подозреваемого.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство)", - сообщили в ДП Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989063-muzhchinu-ubili-i-brosili-telo-na-svalke-v-prigorode-uralska/