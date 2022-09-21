Курящего марихуану парня зафиксировала камера "Сергек" в ВКО

Момент преступления. Кадр из видео: Polisia.kz

Парень, который курил марихуану в одном из дворов Усть-Каменогорска, попал в объектив камеры "Сергек", сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

21-летнего жителя города, подозреваемого в употреблении и хранении наркотиков, задержали стражи порядка. Отмечается, что одна из камер АПК "Сергек" "поймала" парня за употреблением марихуаны.

Как сообщили полицейские, при виде сотрудников правоохранительных органов юноша поспешил избавиться от улик, однако уже было поздно.

У молодого человека изъяли пластиковую бутылку с фольгой и один бумажный сверток, наполненный растительным веществом со специфическим запахом.

По данным экспертизы, в свертке была марихуана весом 1,5 грамма.

Также стало в полиции подчеркнули, что, согласно заключению экспертизы, в момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время дело расследуют по статье "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988864-kuryaschego-marihuanu-parnya-zafiksirovala-kamera-sergek-v-vko/