Мужчину убили в Уральске

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Жителя Уральска подозревают в убийстве своего приятеля. По данным стражей порядка, преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, убийство произошло в одном из частных домов Уральска, где двое мужчин распивали спиртное.

В ходе совместных посиделок между ними возник конфликт. В результате чего один из присутствовавших схватил лежащий рядом колющий предмет и нанес другому смертельное ранение.

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК "Убийство". В причинах инцидента разбираются стражи порядка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уральске осудили мужчину за убийство отца троих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988750-muzhchinu-ubili-v-uralske/