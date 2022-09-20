Задержание подозреваемого в убийстве сняли на видео в Кызылорде

Задержание подозреваемого в убийстве в Кызылорде. Кадр из видео: polisia.kz

В Кызылорде сняли на видео задержание подозреваемого в убийстве, который с прошлого года находился в международном розыске, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 19 сентября полицейские в одной из съемных квартир задержали жителя Кызылорды.

Мужчина с прошлого года находился в международном розыске по подозрению в убийстве и скрывался от следствия.

В 2021 году в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время он водворен в ИВС УП Кызылорды.

Напомним, ранее сообщалось, что находившегося в розыске подозреваемого в покушении на убийство в Кызылорде задержали в Астане. После чего он был заключен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988698-zaderzhanie-podozrevaemogo-v-ubiystve-snyali-na-video-v-kyzylorde/