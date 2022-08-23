Покушение на убийство в Кызылорде: подозреваемого задержали

Место происшествия. Кадр из видео: facebook.com/up.kyzylorda

Находившегося в розыске подозреваемого в покушении на убийство в Кызылорде задержали в Нур-Султане. В настоящее время мужчина заключен под стражу. Об этом сообщается на официальной странице городского управления полиции в Facebook.

По информации ведомства, 22 июля в дежурную часть УП Кызылорды из больницы поступило сообщение о госпитализации 19-летнего жителя города с ножевыми ранениями.

Данный факт зарегистрирован по ст.24, 99 ч.2 УК РК "Покушение на убийство".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что в одном из ночных клубов при выяснении отношений между молодыми людьми произошла драка.

При этом один из парней получил ножевые ранения и был доставлен в больницу. Стражи порядка опубликовали видео инцидента.

24-летний подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, однако его удалось задержать в съемной квартире одного из ЖК Нур-Султана.

"В настоящее время он заключен под стражу", - отметили в УП Кызылорды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984435-pokushenie-na-ubiystvo-v-kyzylorde-podozrevaemogo-zaderzhali/