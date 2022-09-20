"Мама, я тебя проклинаю": семейный скандал попал на видео в Павлодаре

Павлодарец. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские стали свидетелями семейного скандала, который произошел между матерью и сыном в Павлодаре. Конфликт попал на видео, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, 15 сентября в полицию поступил вызов от жительницы Павлодара. Женщина пожаловалась на своего 25-летнего сына, находившегося в нетрезвом состоянии.

По ее словам, парень пришел пьяный домой и начал буянить, не давая спать другим. Когда павлодарка решила успокоить его, он набросился на нее, укусив до крови за палец.

"Приехав по адресу, мы увидели женщину. Квартира была запачкана кровью. Из другой комнаты вышел разъяренный парень, от которого исходил запах алкоголя. Честно сказать, у меня был шок.

Молодой человек выкрикивал своей матери оскорбления и проклятия. На контакт с нами не шел, поэтому пришлось скрутить его, чтобы как-то образумить", - рассказал инспектор батальона патрульной полиции Жанибек Шакиров.

Скандал был запечатлен на видео. Ругаясь с матерью, молодой человек выкрикнул: "Мама, я тебя проклинаю".

По дороге в полицию 25-летний мужчина признался, что причиной его поведения стал сожитель матери, который в тот момент находился дома. Оказалось, что парень, поругавшись со своей женой, пришел ночевать к родительнице. Когда увидел дома чужого человека, разозлился.

С ним провели профилактическую беседу и составили протокол по ст.73-2 КоАП РК "Побои". Экспертиза показала, что он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988686-mama-ya-tebya-proklinayu-semeynyy-skandal-popal-na-video-v-pavlodare/