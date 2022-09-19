Муж пациентки сломал руку фельдшеру в Алматинской области

Медик в халате. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области участились нападения на сотрудников скорой помощи. Медработникам угрожают огнестрельным и холодным оружием, бросаются с кулаками и повреждают автотранспорт, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

В текущем году зарегистрировано 8 нападений на медицинских работников. В основном агрессию проявляли люди, находившиеся в алкогольном или наркотическом опьянении, а также психически нездоровые пациенты.

"Пациенты или же их родственники угрожали медработникам холодным и огнестрельным оружием. Некоторые требовали выдать наркотические препараты. Есть случаи, когда нам повредили машину скорой помощи, сломав боковую дверь.

Зафиксирован факт, когда пациент в алкогольном опьянении, кидая в сотрудников лопаты, тяпки и вилы, разбил лобовое стекло санитарного авто.

Также родственник одной из пациенток напал на фельдшера, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Муж еще одной пациентки избил фельдшера, который в итоге получил перелом лучевой кости", - сообщила замдиректора по лечебной работе станции скорой и неотложной помощи Алматинской области Юлия Эккель.

В управлении здравоохранения региона добавили, что среди фельдшеров есть и молодые хрупкие девушки, которые не могут оказать серьезного физического сопротивления. Тем не менее число фактов нападения на медработников с каждым годом увеличивается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988535-muzh-patsientki-slomal-ruku-feldsheru-v-almatinskoy-oblasti/