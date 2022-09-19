Житель Кокшетау заплатит более полумиллиона тенге после пьяного дебоша в бильярдной

Мужчина за бильярдным столом. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Кокшетау устроил пьяный дебош в бильярдной и оказал неповиновение полицейским. Теперь мужчине придется заплатить больше полумиллиона тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года в Кокшетау. Находясь в одном из развлекательных заведений, 29-летний пьяный горожанин сломал бильярдный кий. Когда администратор попросила его возместить ущерб, он категорически отказался.

Скандал продолжился и после приезда группы быстрого реагирования охранной фирмы. На требования сотрудников оплатить сумму за испорченное имущество и покинуть бильярдную дебошир не реагировал, тогда администратор была вынуждена вызвать полицейских.

Приехавшие на место стражи порядка предложили посетителю проехать в участковый пункт для выяснения обстоятельств. Однако нетрезвый горожанин, выражаясь нецензурной бранью в адрес всех присутствовавших, пытался оказать правоохранителям физическое сопротивление.

Пьяный дебош не прекратился и в полиции. Под поток бранных слов мужчина успел нанести один удар головой участковому инспектору в область лица.

Данные факты были зарегистрированы по ст.378 (Оскорбление представителя власти) и ст.380 (Оказание неповиновения представителю власти) УК РК.

В итоге суд оштрафовал жителя Кокшетау на 200 МРП (583 400 тенге) и 50 МРП (145 850 тенге), то есть в общем на сумму более 729 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988492-zhitel-kokshetau-zaplatit-bolee-polumilliona-tenge-posle-pyanogo-debosha-v-bilyardnoy/