100 тысяч долларов нашли в рюкзаке направлявшейся в Турцию казахстанки (видео)
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В Туркестанской области пресечен факт незаконного вывоза незадекларированной валюты. В рюкзаке казахстанки нашли почти 100 тысяч долларов США. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.
По информации ведомства, почти 100 тысяч долларов США (более 47 млн тенге по текущему курсу) пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, направлявшаяся в Турцию.
Иностранную валюту без таможенного декларирования обнаружили в рюкзаке пассажирки.
"Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (свыше 122 тыс. тенге). Изъятые денежные средства обращены в доход государства", - пояснили в АФМ РК.
Напомним, ранее сообщалось, что в Туркестане был пресечен факт вывоза в Узбекистан 25 тыс. долларов США наличными. На иностранца возбудили административное дело.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988224-100-tysyach-dollarov-nashli-v-ryukzake-napravlyavsheysya-v-turtsiyu-kazahstanki-video/