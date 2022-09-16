100 тысяч долларов нашли в рюкзаке направлявшейся в Турцию казахстанки (видео)

Пачки долларов лежат на столе. Кадр из видео: АФМ РК

В Туркестанской области пресечен факт незаконного вывоза незадекларированной валюты. В рюкзаке казахстанки нашли почти 100 тысяч долларов США. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, почти 100 тысяч долларов США (более 47 млн тенге по текущему курсу) пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, направлявшаяся в Турцию.

Иностранную валюту без таможенного декларирования обнаружили в рюкзаке пассажирки.

"Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (свыше 122 тыс. тенге). Изъятые денежные средства обращены в доход государства", - пояснили в АФМ РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туркестане был пресечен факт вывоза в Узбекистан 25 тыс. долларов США наличными. На иностранца возбудили административное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988224-100-tysyach-dollarov-nashli-v-ryukzake-napravlyavsheysya-v-turtsiyu-kazahstanki-video/