Били кувалдой и битой: в МВД сделали заявление по делу о жестокой расправе в Актау

Задержание подозреваемых в Актау. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

После появления видео с жестокой расправой над якобы закладчиками наркотиков в Актау в соцсетях также стали распространять информацию об участниках инцидента с фото и личными данными. По этому поводу высказалось МВД в своем официальном Telegram-канале.

"Личные данные, указанные на фото, не соответствуют действительности", - заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что в настоящее время ДП Мангистауской области проводит служебную проверку по факту установления личности распространителя информации.

Также в ведомстве сообщили, что на данный момент трое подозреваемых, которые были в масках и применили насилие к двум парням с помощью биты и кувалды, водворены в изолятор временного содержания УП Актау.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Казнете распространились видеозаписи, на которых была запечатлена жестокая расправа над двумя якобы закладчиками наркотиков.

При этом молодых людей избили до крови кувалдой и битой. Выяснилось, что видео сняли в Актау в разное время. Троих подозреваемых задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988209-bili-kuvaldoy-i-bitoy-zayavlenie-po-delu-o-zhestokoy-rasprave-v-aktau-sdelali-v-mvd/