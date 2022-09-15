Били кувалдой и битой: видео жестокой расправы над парнями прокомментировали в МВД
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Сегодня в Казнете распространились видеозаписи, на которых была запечатлена жестокая расправа якобы над двумя закладчиками наркотиков. Полицейские прокомментировали ролики, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
В сети появились жуткие кадры, как неизвестные в масках расправляются с молодыми людьми якобы за закладку ими наркотиков. Их избивают до крови руками и ногами, битой и кувалдой.
"По видеозаписям, распространяемым в социальных сетях, о применении насилия молодыми людьми в масках к двум гражданам с помощью биты и кувалды сообщаем, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.293 УК РК (Хулиганство)", - рассказали в полиции Актау.
Стражи порядка выяснили, что оба факта произошли в Актау в разное время. Полицейские установили потерпевших.
Трое подозреваемых в возрасте 16 лет и 21 год задержаны. Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию еще одного молодого человека.
"В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подозреваемые в совершении преступления водворены в изолятор временного содержания", - сообщили полицейские.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987950-bili-kuvaldoy-i-bitoy-video-zhestokoy-raspravy-nad-parnyami-prokommentirovali-v-mvd/