Миллиард тенге хотели похитить мошенники у покойного алматинца

Банковская карта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мошенники пытались похитить миллиард тенге с банковского счета путем подачи искового заявления за несуществующий долг, сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы.

Дело рассматривали в Медеуском районном суде.

Суд вынес приговор в отношении граждан, которые с помощью поддельных документов подали иск о взыскании несуществующей суммы долга в размере 1 млрд тенге со счета покойного А.

Как пояснили в прокуратуре, фактически у покойного не было никаких долгов.

"В результате, распоряжением частного судебного исполнителя банком денежные средства зачислены на текущий счет судебного исполнителя в целях перечисления их взыскателю. Однако преступные действия мошенников были своевременно пресечены супругой потерпевшего, которая обратилась в правоохранительные органы", – пояснили в надзорном ведомстве.

Подчеркивается, что мошенники получили различные сроки наказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988207-milliard-tenge-hoteli-pohitit-moshenniki-u-pokoynogo-almatintsa/