Драку водителей на проезжей части сняли на видео в Актау

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

Между водителями произошла разборка прямо на проезжей части в Актау. Очевидцы запечатлели потасовку на видео. Об инциденте высказались в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

В кадр попали двое мужчин, которые устроили драку прямо на дороге. В пресс-службе ДП Мангистауской области рассказали, что конфликт произошел 10 сентября на проезжей части между 11 и 12 микрорайонами в Актау.

Причиной потасовки стали действия водителя Volkswagen Golf. Он подрезал дорогу Toyota Camry. Молодых людей доставили в управление полиции Актау.

За нарушение ПДД в отношении водителя Volkswagen были составлены административные протоколы по ст.601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и 606 (Нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки) КоАП РК. Второго водителя оформили по ст.606 КоАП РК.

В ведомстве добавили, что по факту драки участники друг к другу претензий не имеют. С ними провели профилактическую беседу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988157-draku-voditeley-na-proezzhey-chasti-snyali-na-video-v-aktau/