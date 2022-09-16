"Один остался лежать на земле": старшеклассники подрались на территории школы в Талгаре

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В Талгаре 17-летний школьник в драке со сверстником был серьезно травмирован и попал в больницу. Конфликт учащихся прокомментировали в ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах группа мужчин помогает медикам донести пострадавшего на носилках в карету скорой помощи. Уточняется, что действия происходят на территории одной из школ Талгара.

"Прохожая заметила драку на территории школы около уличного туалета и потребовала прекратить. Крики делу помогли, несколько ребят убежали. На земле остался лежать один школьник, которому вызвали скорую помощь", - указывается в посте.

В ДП Алматинской области сообщили, что видео было снято 15 сентября в одной из школ Талгара. Подросток пострадал в драке со своим сверстником.

"Между двумя учащимися старших классов произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из школьников 2005 года рождения был госпитализирован с травмами в больницу. Факт потасовки зарегистрирован в полиции, начата соответствующая проверка", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Талгарской районной больнице подтвердили поступление несовершеннолетнего с травмами.

"Пациент 2005 года рождения сейчас находится в травматологии. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, подкожная гематома, ссадины на теменной и лобной областях. Состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказала руководитель пресс-службы A Class Medical ЦРБ Талгарского района Гульжан Койшыбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988115-odin-ostalsya-lezhat-na-zemle-starsheklassniki-podralis-na-territorii-shkoly-v-talgare/