Контрабандное золото на 80 млн тенге изъяли в аэропорту Алматы (фото)

Изъятые золотые слитки. Фото: polisia.kz

Стражи порядка пресекли попытку провоза золотых слитков из Казахстана в ОАЭ. В алматинском аэропорту правоохранители задержали возможных контрабандистов и изъяли у них драгоценный металл и наличные доллары, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В Международном аэропорту города Алматы был задержан гражданин Казахстана. Отмечается, что он пытался дать взятку в сумме 600 долларов США сотруднику Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции на транспорте за пронос «посылки» через зону таможенного и пограничного контроля.

Во время досмотра у него обнаружили денежные средства в сумме 1200 долларов США.

Изъятые деньги и прибор. Фото: polisia.kz

Также в здании аэропорта задержали предполагаемого сообщника – гражданина КНР. По версии следствия, он должен был доставить золото на самолете из Алматы в Дубай.

У него в сумке полицейские нашли и изъяли золото в слитках кустарного производства весом 3 килограмма 200 граммов на сумму свыше 84 млн тенге.

"С санкции следственного суда проведен обыск по месту жительства подозреваемого казахстанца в коттедже Алматы, где изъяты электронные весы и прибор, определяющий количество золота и металла в слитках", – добавили представители МВД.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о водворении подозреваемых в изолятор временного содержания. Следствием устанавливаются источник происхождения драгоценного металла и другие пособники преступной группы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987986-kontrabandnoe-zoloto-na-80-mln-tenge-izyali-v-aeroportu-almaty-foto/