Кадрами из секс-притона поделилась полиция Туркестанской области

Кадр из видео: ДП Туркестанской области

26 проституток поставили на учет в ходе проведения ОПМ "Стоп-трафик" в Туркестанской области. Стражи порядка поделились кадрами с места проведения рейдов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По итогам рейдов правоохранителями выявлено 2 факта сводничества и организации притона для занятия проституцией. На профилактический учет поставлены 26 девушек легкого поведения.

Так, в Сайрамском районе оперативники установили пожилую женщину, подозреваемую в организации притона у себя дома. Также при проверке выявлена жительница района, предоставлявшая интимные услуги, у нее изъяты денежные средства.

Еще один факт сводничества зарегистрирован в Сарыагашском районе. Здесь в одном из частных домов местная жительница организовала притон. Задержаны подозреваемая в сводничестве и одна проститутка, являющаяся гражданкой Узбекистана.

В настоящее время по выявленным фактам проводится досудебное расследование по ст.309 ч.1 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Также за время отработок к административной ответственности привлечены 26 правонарушителей по ст.449 КоАП РК "Приставание в общественных местах".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987932-kadrami-iz-seks-pritona-podelilas-politsiya-turkestanskoy-oblasti/