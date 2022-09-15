Чиновника оправдали в Атырау по делу о хищении 194 млн тенге, выделенных детям на ноутбуки

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Суд №2 Атырау оправдал и.о. заместителя руководителя управления образования региона и директора ТОО по делу о хищении более 194 млн тенге, выделенных на приобретение планшетов и ноутбуков для школьников. Об этом сообщается на официальном сайте Атырауского областного суда.

Директор ТОО предстал перед судом по обвинению в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а и.о. заместителя руководителя управления образования Атырауской области - в растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК).

По версии следствия, при переходе на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса были похищены 194,2 млн тенге, выделенные школьникам на планшеты и ноутбуки.

Однако во время следственного эксперимента было установлено, что выводы экспертизы, послужившей основанием для предъявления обвинения подсудимым, сделаны ошибочно.

Других доказательств виновности обвинение не предоставило. Поэтому в судебном заседании факт присвоения и растраты вверенного чужого имущества не подтвердился.

"Суд в соответствии с п.2 ч.1 ст.35 УПК пришел к выводу, что обвиняемые по п.2 ч.4 ст.189 УК РК должны быть оправданы по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

Суд признал право подсудимых на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовное производство, за незаконное уголовное преследование", - отметили в Атырауском областном суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987880-chinovnika-opravdali-v-atyrau-po-delu-o-hischenii-194-mln-tenge-vydelennyh-detyam-na-noutbuki/