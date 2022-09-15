Житель Кокшетау во время прогулки с девушкой закладывал наркотики

Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Кокшетау во время прогулки с ничего не подозревающей девушкой занимался преступной деятельностью, за которую в итоге по приговору суда получил 10 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, преступная деятельность 25-летнего жителя Кокшетау началась в октябре прошлого года.

В поисках легкой наживы молодой человек сам нашел в соцсетях тех, кто занимается распространением наркотиков. При этом парень зарегистрировался через анкетные данные своей будущей жены, которая ничего не знала о его делах.

Горожанин стал закладчиком. 26 октября 2021 года он забрал заранее спрятанные 30 свертков с наркотиками, а затем, пригласив свою подругу в парк, во время прогулки успел сделать три закладки.

В тот же день молодой человек был задержан полицейскими. Во время обыска он добровольно выдал оставшиеся 27 пакетиков с психотропными веществами общим весом 13,8 гр., что относится к особо крупному размеру.

В итоге житель Кокшетау предстал перед судом. Его признали виновным по ч.3 ст.297 УК РК и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987870-zhitel-kokshetau-vo-vremya-progulki-s-devushkoy-zakladyval-narkotiki/