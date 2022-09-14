SMS от "Андрея" обошлось павлодарке в миллион тенге

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SMS от "Андрея" обошлось павлодарке почти в 1,2 млн тенге. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению подозреваемых в мошенничестве, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Жительнице Павлодара позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился "Андреем" и сообщил, что является ведущим менеджером по работе с депозитами в одном из банков.

В ходе разговора он пояснил, что увеличивается процентная ставка по депозитам на 1%. Для того, чтобы процедуру запустили в тот же день, незнакомец предложил оформить дополнительное соглашение онлайн.

Горожанка согласилась. Тогда ей на номер пришло SMS с шестизначным кодом, который она продиктовала звонившему. Но, заподозрив неладное, женщина бросила трубку. Однако уже через 15 минут обнаружила, что с двух ее депозитов списали около 1,2 млн тенге.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 п.4 УК РК (Мошенничество). Полицейские устанавливают подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987786-sms-ot-andreya-oboshlos-pavlodarke-v-million-tenge/