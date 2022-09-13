Мужчину обокрали в одной из мечетей Алматы (видео)

Кадр из видео с места событий: Polisia.kz

Алматинец после посещения мечети остался без телефона. Предполагаемого вора удалось задержать, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

30-летний мужчина подозревается в краже телефона в мечети.

Начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев рассказал, что в правоохранительные органы обратился потерпевший, который сообщил о краже. По его словам, находясь в мечети, он уснул на короткое время, а проснувшись, не обнаружил свой телефон.

"Подозреваемого установили быстро. Хорошим подспорьем послужили данные с камер видеонаблюдения. Злоумышленником оказался гражданин М., 1992 года рождения", - заявил Байгараев.

Начальник ОП также подчеркнул, что подозреваемый сознался в содеянном.

"Утверждает, что корыстный план у него возник внезапно. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, поднял гаджет и покинул мечеть", - добавил полицейский.

Сообщается, что похищенный телефон подозреваемый намеривался продать, однако не успел этого сделать - его задержали. Гаджет изъяли и приобщили к материалам дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987509-muzhchinu-obokrali-v-odnoy-iz-mechetey-almaty-video/