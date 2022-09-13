Кражу золота и долларов 7-летней давности раскрыли в Жамбылской области (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Кражу золота, долларов, оружия и патронов 7-летней давности раскрыли в Жамбылской области. Подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, в 2015 году с заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница города Шу. Она сообщила, что неизвестные, взломав окно, тайно проникли в ее дом, где похитили золотые украшения, 2000 долларов, 2 единицы оружия и патроны.

Факт был зарегистрирован по статьям: 188 (Кража) и 291 (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК.

На протяжении долгого времени оперативные мероприятия не прекращались. Спустя 7 лет полицейские установили подозреваемого - 37-летнего жителя Шуского района.

По словам мужчины, он и его друг по предварительному сговору совершили преступление в марте 2015 года. Прибыль потратили на личные нужды, а оружие он отдал знакомому за свои старые долги. Также выяснилось, что его подельник умер пару лет назад.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по ст.291 ч.1 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987464-krazhu-zolota-i-dollarov-7-letney-davnosti-raskryli-v-zhambylskoy-oblasti-video/