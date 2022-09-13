Мероприятия по пресечению незаконной деятельности провели в двух регионах Казахстана

Кадр из видео: АФМ РК

Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с ДГД проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению противоправной деятельности на территории двух регионов Казахстана. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность по перевозке и хранению с целью сбыта алкоголя в значительном размере на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

При этом на продукцию не было разрешительных документов.

В Кокшетау и Петропавловске обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость в объеме 9,5 тонн, пустые пластиковые емкости, готовая алкогольная продукция, изготовленная путем разбавления чистого спирта с водой.

Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составляет более 18,5 млн тенге.

Другую информацию в АФМ в интересах следствия не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987443-meropriyatiya-po-presecheniyu-nezakonnoy-deyatelnosti-proveli-v-dvuh-regionah-kazahstana/