Вымышленные квартиры сдавали в Алматы

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Фейковые объявления о сдаче квартир в Алматы по цене ниже рыночной публиковали на сайтах. Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве женщину, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Предполагаемая мошенница задержана сотрудниками криминальной полиции города Алматы при содействии коллег из отдела полиции при УП Алмалинского района. Ею оказалась гражданка 1998 года рождения, которая, как отметили стражи порядка, в корыстных целях публиковала ложные объявления.

"Переговоры с клиентами вела исключительно по телефону и, убеждая в чистоте своих намерений, предлагала перечислить предоплату на банковскую карту. Когда же потерпевшие перечисляли деньги, женщина тут же отключала свой сотовый телефон", – уточнил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

По его информации, в настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Отмечается, что уже удалось установить нескольких пострадавших. Предполагается, что их может быть больше.

Полицейские порекомендовали казахстанцам проверять достоверность предлагаемых услуг и товаров и отказываться от сомнительных сделок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987384-vymyshlennye-kvartiry-sdavali-v-almaty/