Супругов задержали в Павлодарской области. Их подозревают в продаже наркотиков
Опубликовано:
Полицейские Павлодарской области ликвидировали крупный канал производства и сбыта наркотиков. Была задержана семейная пара, которая, по версии следствия, могла заниматься реализацией веществ через соцсети, передает официальный медиапортал МДВ РК Polisia.kz.
Сообщается, что для продажи наркотических веществ использовался интернет-магазин в Telegram.
Как отметили стражи порядка, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий они задержали семейную пару из числа приверженцев религиозного деструктивного течения.
"Установлено, что 22-летний мужчина являлся организатором преступной деятельности и выполнял одновременно функции администратора и оператора интернет-магазина, посредством которого осуществлялся сбыт наркотиков в Павлодарской области и городе Алматы.
Его 19-летняя супруга руководила деятельностью закладчиков и межрегиональных курьеров", – заявил начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.
Отмечается, что во время обыска полицейские изъяли более 6,7 килограмм индийской конопли, а также полиэтиленовые пакеты для расфасовки запрещенных веществ, изоленту, весы и калькулятор.
В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Сейчас подозреваемые находятся под стражей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987374-suprugov-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti-ih-podozrevayut-v-prodazhe-narkotikov/