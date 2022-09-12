Супругов задержали в Павлодарской области. Их подозревают в продаже наркотиков

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

Полицейские Павлодарской области ликвидировали крупный канал производства и сбыта наркотиков. Была задержана семейная пара, которая, по версии следствия, могла заниматься реализацией веществ через соцсети, передает официальный медиапортал МДВ РК Polisia.kz.

Сообщается, что для продажи наркотических веществ использовался интернет-магазин в Telegram.

Как отметили стражи порядка, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий они задержали семейную пару из числа приверженцев религиозного деструктивного течения.

"Установлено, что 22-летний мужчина являлся организатором преступной деятельности и выполнял одновременно функции администратора и оператора интернет-магазина, посредством которого осуществлялся сбыт наркотиков в Павлодарской области и городе Алматы.

Его 19-летняя супруга руководила деятельностью закладчиков и межрегиональных курьеров", – заявил начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

Отмечается, что во время обыска полицейские изъяли более 6,7 килограмм индийской конопли, а также полиэтиленовые пакеты для расфасовки запрещенных веществ, изоленту, весы и калькулятор.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987374-suprugov-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti-ih-podozrevayut-v-prodazhe-narkotikov/