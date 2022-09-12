Кровавая семейная драма разыгралась из-за ревности во дворе дома в Кокшетау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительницу Кокшетау подозревают в нанесении ножевого ранения своему гражданскому мужу. Причиной конфликта стала ревность, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 11 сентября около 17.40 часов во дворе одного из домов по улице Габдуллина. Об этом стражам порядка сообщили медики, оказавшие пострадавшему первую помощь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что ножевое ранение 38-летнему мужчине нанесла его 48-летняя гражданская супруга, а причиной ссоры стала ревность.

Также стало известно, что на момент совершения преступления подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Пострадавший сейчас находится в больнице, а его сожительница помещена под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987368-krovavaya-semeynaya-drama-iz-za-revnosti-razygralas-vo-dvore-doma-v-kokshetau/