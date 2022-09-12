"Захотелось прокатиться": пьяный водитель попал в ДТП на угнанном авто в Алматы

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В полицию города Алматы обратился местный житель, сообщив об угоне. Позже стражи порядка задержали подозреваемого, который признался в том, что угнал автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Алматинские полицейские задержали подозреваемого в угоне мужчину в Ауэзовском районе города. Ранее один из местных жителей сообщил, что у него угнали автомобиль Toyota Camry.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний гражданин М., который признался в содеянном, сославшись на свое сильное алкогольное опьянение. Мужчина утверждает, что ему захотелось прокатиться на машине", – рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Как сообщил страж порядка, позже, не справившись с управлением, злоумышленник врезался в несколько припаркованных авто. На данный момент автомобиль изъят.

"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", – отметил полицейский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987320-zahotelos-prokatitsya-pyanyy-voditel-popal-v-dtp-na-ugnannom-avto-v-almaty/