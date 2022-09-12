Целый склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в ВКО

Фото: ДП ВКО

Правоохранители задержали 62-летнюю жительницу Риддера, у которой обнаружили целый склад боеприпасов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, в кладовой комнате веранды у пенсионерки полицейские обнаружили 703 патрона калибра 5,6 мм, 37 патронов для гладкоствольного ружья калибра 20 мм, 7 коробок с порохом, 3 мешка с дробью, а также приклад от оружия и ударно-спусковой механизм.

Фото: ДП ВКО

Женщина пояснила, что весь арсенал достался ей после смерти мужа. Однако стражи порядка установили, что ни подозреваемая, ни ее покойный супруг в качестве владельцев оружия в базе не числятся.

В отношении 62-летней горожанки была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987292-tselyy-sklad-boepripasov-obnaruzhili-u-pensionerki-v-vko/