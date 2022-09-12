Жертв "банкирши", продававшей несуществующие квартиры, ищет полиция Алматы

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Полицейские Алматы задержали 57-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она представлялась работницей банка и продавала несуществующие залоговые квартиры, сообщается на медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, в полицию обратилось несколько жителей Алматы, заявивших о мошенничестве.

"Пик деятельности подозреваемой пришелся на 2012-2013 годы. Представляясь работником банка, гражданка А. под предлогом предоставления квартиры требовала внести оплату. От метража квартиры зависела и сумма задатка", – рассказал начальник Следственного управления ДП Алматы Мухамедали Сейсенулы.

Так, по его данным, за трехкомнатную квартиру подозреваемая просила 70 тыс. долларов, за однокомнатную – 17 тыс.

"Сразу после получения денег предприимчивая женщина переставала выходить на связь. А обманутые граждане десятилетиями ждали обещанное жилье", – добавил Сейсенулы.

Подозреваемую уже задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас полиция установила причастность подозреваемой к 4 аналогичным эпизодам.

Общая сумма ущерба устанавливается.

"К слову, в 2014 году женщина уже была судима за совершение аналогичных преступлений. Сейчас имеется процессуальная необходимость обнародовать лицо подозреваемой с целью установления граждан, которые, возможно, тоже пострадали от ее преступных действий", – объяснил Сейсенулы.

Казахстанцев, пострадавших от действий женщины на фото, просят обратиться по номерам:

+7-701-732-86-54;

+7-701-624-28-24.

Подозреваемая в мошенничестве. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987265-zhertv-bankirshi-prodavavshey-nesuschestvuyuschie-kvartiry-ischet-politsiya-almaty/