Жертв "банкирши", продававшей несуществующие квартиры, ищет полиция Алматы
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Полицейские Алматы задержали 57-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она представлялась работницей банка и продавала несуществующие залоговые квартиры, сообщается на медиапортале МВД РК Polisia.kz.
Как рассказали в правоохранительных органах, в полицию обратилось несколько жителей Алматы, заявивших о мошенничестве.
"Пик деятельности подозреваемой пришелся на 2012-2013 годы. Представляясь работником банка, гражданка А. под предлогом предоставления квартиры требовала внести оплату. От метража квартиры зависела и сумма задатка", – рассказал начальник Следственного управления ДП Алматы Мухамедали Сейсенулы.
Так, по его данным, за трехкомнатную квартиру подозреваемая просила 70 тыс. долларов, за однокомнатную – 17 тыс.
"Сразу после получения денег предприимчивая женщина переставала выходить на связь. А обманутые граждане десятилетиями ждали обещанное жилье", – добавил Сейсенулы.
Подозреваемую уже задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас полиция установила причастность подозреваемой к 4 аналогичным эпизодам.
Общая сумма ущерба устанавливается.
"К слову, в 2014 году женщина уже была судима за совершение аналогичных преступлений. Сейчас имеется процессуальная необходимость обнародовать лицо подозреваемой с целью установления граждан, которые, возможно, тоже пострадали от ее преступных действий", – объяснил Сейсенулы.
Казахстанцев, пострадавших от действий женщины на фото, просят обратиться по номерам:
- +7-701-732-86-54;
- +7-701-624-28-24.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987265-zhertv-bankirshi-prodavavshey-nesuschestvuyuschie-kvartiry-ischet-politsiya-almaty/