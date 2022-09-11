Задержанного при получении взятки судью Костанайского суда арестовали

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Столичный суд на два месяца арестовал председателя судебной коллегии Костанайского областного суда Д.А., которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщается на официальном сайте суда Нур-Султана.

"В отношении председателя судебной коллегии Костанайского областного суда Д.А. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении суда.

Напомним, судья был задержан в начале августа с поличным при получении взятки. В операции по задержанию служителя Фемиды участвовали сотрудники департамента КНБ и отдела внутренней безопасности Верховного суда.

Тогда в Верховном суде сообщали, что задержанный планировал получить деньги за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.

Расследование ведется по статье 366 УК РК "Получение взятки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987180-zaderzhannogo-pri-poluchenii-vzyatki-sudyu-kostanayskogo-suda-arestovali/