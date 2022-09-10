Тушу лося нашли в багажнике машины в Павлодарской области
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Житель Железинского района был задержан полицейскими за незаконную охоту. У него изъяли мясо, голову, рога лося и два ружья с патронами, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Павлодарской области.
Задержание прошло в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный перевозчик".
При патрулировании участковыми инспекторами Железинского отдела полиции на автодороге Лесное-Кузьмино была задержана автомашина марки "ВАЗ 2113" под управлением местного жителя.
В ходе проверке в багажном отделении авто обнаружены и изъяты рога, голова и мясо лося. Также полицейские изъяли двуствольные охотничьи ружья марки "ИЖ-13", "ИЖ-27 Е" и патроны.
Как отметили стражи порядка, ружья зарегистрированы на сельчанина, который является охотником.
"При этом разрешительных документов на охоту на данный вид животного у сельчанина не имелось. По факту незаконной охоты проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы назначили экспертизу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987155-tushu-losya-nashli-v-bagazhnike-mashiny-v-pavlodarskoy-oblasti/