Разыскиваемый павлодарец объяснил свое бегство желанием отдохнуть

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Скрывшегося от службы пробации павлодарца объявили в розыск. Спустя некоторое время он был задержан. Свои действия мужчина объяснил тем, что решил отдохнуть, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

44-летний павлодарец был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала он находился в колонии, а в 2018 году судом ему было заменено наказание на ограничение свободы.

После постановки на учет мужчина был ознакомлен с порядком и предупрежден об ответственности за уклонение от контроля пробации.

Несмотря на это, в июле текущего года осужденный скрылся с места жительства. Его объявили в розыск.

Сотрудниками отдела полиции района Аккулы и службы пробации Майского района местонахождение павлодарца было установлено.

По его словам, все это время он проживал в разных сельских округах, подрабатывал пастухом или разнорабочим.

"Хотел отдохнуть и скрылся от пробации. Сейчас беглец водворен в СИЗО", - отметили стражи порядка.

В суд направлено представление о замене наказания на лишение свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987065-razyskivaemyy-pavlodarets-obyasnil-svoe-begstvo-zhelaniem-otdohnut/