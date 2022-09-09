18 проституток доставили в полицию в Жамбылской области (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Притон для занятия проституцией выявили в оздоровительном комплексе Тараза во время проведения ОПМ "STOP-трафик". Вместе с тем в отделы полиции доставили 18 девушек легкого поведения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

Так, стражи порядка установили и задержали 38-летнюю жительницу Тараза, которая подозревается в организации и содержании притона для занятия проституцией в одном из оздоровительных комплексов города.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.309 УК РК.

Задержанная дала признательные показания. Вещественные доказательства в виде денежных средств и журнала учета посетителей изъяты.

Вместе с тем в отделы полиции доставили 18 девушек легкого поведения, где все прошли дактилоскопирование и были поставлены на профилактический учет.

Также правоохранителями зарегистрировано 11 фактов приставания в общественных местах, по которым составлены протоколы по ч.1 ст.449 КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987033-18-prostitutok-dostavili-v-politsiyu-v-zhambylskoy-oblasti-video/