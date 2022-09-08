Полицейские Мангистау нагрянули в баню и поделились кадрами с девушками в полотенцах

Фото: instagram.com/mangistaupd

В Мангистауской области правоохранители нагрянули в одну из бань, где задержали подозреваемую в сводничестве и проститутку. Стражи порядка поделились кадрами с места событий, на которых можно увидеть девушек в полотенцах.

Информацию и кадры с рейда ДП Мангистауской области опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Фото: instagram.com/mangistaupd

В ведомстве сообщили, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-трафик" сотрудники криминальной полиции в одной из бань Мунайлинского района задержали девушку, оказывающую платные интим-услуги, а также 52-летнюю подозреваемую в сводничестве.

"Данный факт зарегистрирован по статье 309 УК РК (Сводничество). Ведется расследование", - отметили в ДП Мангистауской области.

Фото: instagram.com/mangistaupd

На опубликованных стражами порядка кадрах видно девушек в полотенцах, а также сотрудников, проводивших работу на месте задержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986824-politseyskie-mangistau-nagryanuli-v-banyu-i-podelilis-kadrami-s-devushkami-v-polotentsah/