Девушки лишались телефонов после свидания с парнем с сайта знакомств в Алматы
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Алматинские полицейские задержали молодого человека, который, как считает следствие, может быть аферистом, обманывающим девушек во время свиданий, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
По версии полицейских, молодой человек заводил дружбу с девушками через сайты знакомств и приглашал их на свидания, которые вскоре заканчивались мошенничеством.
"Он заводил доверительный разговор со своими спутницами. В какой-то момент новый знакомый под разными предлогами просил для звонка их сотовые телефоны и сбегал. Пока обманутые девушки недоумевали, надеясь, что мужчина все же вернет телефон, он сдавал мобильное устройство в ломбард", – рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев.
Стражи порядка вычислили подозреваемого в результате оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас расследование проводится по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".
"Установлены два аналогичных эпизода", – добавил полицейский.
Отмечается, что следствие работает над доказательной базой – предполагается, что обманутых может быть намного больше.
"В этой связи полицейские призывают внимательно посмотреть на фото подозреваемого и, в случае опознания, позвонить по следующим телефонам: +7-707-447-07-50, +7-747-699-70-02", – обратились к жителям города сотрудники полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986798-devushki-lishalis-telefonov-posle-svidaniya-s-parnem-s-sayta-znakomstv-v-almaty/