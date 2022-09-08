Три притона под видом массажных салонов работали в Алматы

Три притона обнаружили полицейские в Алматы. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы полицейские обнаружили три притона, которые располагались в частных домах и выдавали себя за массажные салоны. Стражи порядка задержали сотрудниц интим-заведений, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что один из салонов был выявлен в микрорайоне Алмас в Ауэзовском районе мегаполиса. Как выяснилось, помимо массажа сотрудницы заведения оказывали интимные услуги.

На месте полицейские задержали администратора и семерых девушек, которые работали в салоне.

"Этой же ночью установлены еще два объекта, позиционировавшие себя салонами оздоровительного массажа. На самом же деле речь идет о притонах со своей постоянной клиентурой и гибким графиком работы", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По его словам, в отношении владельцев заведений за предоставление помещений для занятия проституцией были возбуждены административные дела по соответствующей статье 450 КРКобАП.

"Вместе с тем, меры административного воздействия также были приняты в отношении 15 женщин легкого поведения. Большая часть из них не имеет регистрации в Алматы. Личности доставленных в обязательном порядке проверены по учетам на причастность к каким-либо преступлениям и правонарушениям", – добавил спикер.

Улан Абулхайыр также подчеркнул, что аналогичные рейды проводятся постоянно – не только в частном секторе, но и в спальных районах мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986792-tri-pritona-pod-vidom-massazhnyh-salonov-rabotali-v-almaty-video/