Сотрудника Антикоррупционной службы осудили за получение взятки

Асет Избасар. Кадр из видео: 24.kz

Следователя Антикоррупционной службы по Мангистауской области осудили за получение взятки. Об этом сообщает Агентство по противодействию коррупции РК в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что информация об осужденном следователе Антикора по Мангистауской области Асете Избасаре распространяется в социальных сетях.

В агентстве озвучили подробности. Здесь пояснили, что приговор в отношении бывшего сотрудника вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу.

Избасар за коррупционное преступление (получение взятки) был осужден к штрафу в размере 15 млн тенге с лишением специального звания.

Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

"Важно отметить, что Избасар изобличен сотрудниками Департамента собственной безопасности агентства.

Антикоррупционная служба ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией, в том числе в собственных рядах", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986775-sotrudnika-antikorruptsionnoy-sluzhby-osudili-za-poluchenie-vzyatki/