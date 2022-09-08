На 21 млн тенге оштрафовали казахстанские авиакомпании за два месяца

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С июля казахстанские компании оштрафовали на 21 млн тенге за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Как рассказали в ведомстве, во второй половине августа авиакомпании Air Astana и FlyArystan были дополнительно оштрафованы на 2 тыс. МРП (6,1 млн тенге) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов.

Всего же с июля на группу компаний Air Astana было наложено шесть штрафов на общую сумму 18,7 млн тенге.

Отмечается, что авиакомпанию SCAT также привлекли к адмответственности и оштрафовали на 3 млн тенге по тем же причинам.

"За указанный период казахстанские авиакомпании семь раз были привлечены к административной ответственности на 7 000 МРП, то есть 21 441 000 тенге", - отметили в комитете.

В КГА добавили, что в случае установления повторных фактов нарушения со стороны перевозчиков будут приниматься предусмотренные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986761-na-21-mln-tenge-oshtrafovali-kazahstanskie-aviakompanii-za-dva-mesyatsa/