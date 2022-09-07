Мужчину убили кувалдой и залили тело бетоном в Акмолинской области

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Житель Атбасара пришел в полицию и признался в убийстве 5-летней давности. Он также указал место, где было спрятано тело погибшего, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, 3 сентября 53-летний житель Атбасара явился с повинной в полицию.

Мужчина рассказал, что в июле 2017 года в селе Талапкер Целиноградского района он убил 49-летнего знакомого, а затем залил тело бетоном в строящемся доме, в котором они оба работали.

По словам подозреваемого, преступление произошло в результате словесного конфликта. Он показал место захоронения тела. Останки погибшего были найдены в ходе следственных действий.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. Кроме того, с места происшествия изъято вещественное доказательство - кувалда.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986653-muzhchinu-ubili-kuvaldoy-i-zalili-telo-betonom-v-akmolinskoy-oblasti/