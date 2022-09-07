Мужчина душил и грабил девушек в Алматы (видео)

Грабитель нападал на девушек в Алматы. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Алматы задержали предполагаемого серийного грабителя. Злоумышленник нападал на девушек в городе, душил их, а затем забирал деньги и ценные вещи, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Ночью в Алматы на девушек нападал грабитель, который хватал их сзади, душил, а затем забирал все ценные вещи.

По данным полиции, сейчас установлены три факта грабежа, один из которых попал на камеры видеонаблюдения.

"Когда девушки не могли уже сопротивляться, забирал все ценное – мобильники, деньги, – и скрывался в темных переулках. Зафиксирован и факт, когда злоумышленник в магазине расплачивается деньгами, которые забрал накануне у потерпевшей", – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Как сообщил страж порядка, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Жамбылской области 2002 года рождения. Отмечалось также, что у подозреваемого нет постоянного места работы.

"Молодой человек дал признательные показания. Сейчас личность фигуранта проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям по городу. Проводится досудебное расследование", – добавил Искаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986648-muzhchina-dushil-i-grabil-devushek-v-almaty-video/