"Положил тело в багажник и ездил по Шымкенту": мужчину подозревают в убийстве жены

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Жителя Шымкента подозревают в убийстве жены. Мать погибшей опубликовала видеообращение и попросила справедливого наказания для мужчины. Ее заявление прокомментировали в городском департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеообращение женщины опубликовано в Facebook. По словам матери погибшей, 31 августа зять зарезал ее дочь, после чего положил тело в багажник авто и ездил по городу.

"Он ударил ее ножом в шею три раза, потом ударил в сердце и лодыжку. Полиции он рассказал, что планировал это убийство три дня. После совершенного положил ее тело в багажник и ездил по Шымкенту. Позже зашел к себе домой, чтобы смыть следы крови. Потом позвонил своей матери и сестре и сообщил, что убил их сноху", - рассказала женщина.

Она добавила, что у семьи очень много вопросов к следствию.

ДП Шымкента под постом прокомментировал слова женщины. По информации ведомства, 31 августа в ОП Аль-Фарабийского района обратился 50-летний мужчина и сообщил об убийстве проживающей с ним женщины.

"По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что мужчина от ревности ранил ножом женщину в автомобиле, в результате чего она скончалась на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован по ст.99 УК РК "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый заключен под стражу в ИВС ДП Шымкента. В настоящее время проводится расследование", - сообщили в городском ДП.

Напомним, ранее стало известно о другом жестоком убийстве в Шымкенте. Тогда женщина погибла в первую брачную ночь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986582-polozhil-telo-v-bagazhnik-i-ezdil-po-shymkentu-muzhchinu-podozrevayut-v-ubiystve-zheny/