Организаторам подпольного казино вынесли приговор в Алматы

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В Алматы вынесли приговор шестерым людям, организовавшим подпольное казино в банном комплексе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Агентства РК по финмониторингу.

Деятельность казино, работавшего под видом банного комплекса, сотрудники департамента АФМ пресекли еще в сентябре прошлого года. Тогда сообщалось, что в подпольное казино пускали только постоянных клиентов, а деньги игроки перечисляли на карточные счета организаторов.

Как стало известно сегодня, обвиняемыми по делу проходили 6 человек.

"6 лиц организовали и содержали незаконное игорное заведение азартных игр "Покер" вне мест, установленных законодательством, с извлечением дохода на сумму более 22,5 млн тенге.

На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в заведении находились игроки и обслуживающий персонал, обнаружены и изъяты игральные фишки, карты, другие атрибуты игры", - говорится в сообщении агентства.

Приговором суда обвиняемые осуждены к различным срокам лишения свободы, добавили в АФМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986573-organizatoram-podpolnogo-kazino-vynesli-prigovor-v-almaty/