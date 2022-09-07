Полмиллиона тенге за "покровительство" вымогали у аптекаря в Нур-Султане
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Двух подозреваемых в вымогательстве задержали полицейские Нур-Султана. В одном из случаев подозреваемый, по версии полиции, вымогал деньги у фармацевта аптеки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.
Как рассказали в правоохранительных органах, в полицию с заявлением обратилась 34-летняя фармацевт аптеки.
По словам женщины, неизвестный мужчина угрожал ей и взамен на покровительство требовал платить ему полмиллиона тенге ежемесячно.
"Испуганная женщина передала ему деньги в сумме 264 тысячи тенге. На следующий день сотрудниками УБОП ДП Нур-Султана при передаче очередной суммы денежных средств с поличным был задержан подозреваемый", - говорится в сообщении правоохранителей.
Подозреваемым оказался 26-летний астанчанин, ранее привлекавшийся за кражу. При личном обыске полицейские нашли у него вещественные доказательства - деньги в сумме 80 тысяч тенге. Кроме того, задержанный дал признательные показания.
Во втором случае в полицию обратился горожанин, заявивший, что неизвестный мужчина угрожает ему и вымогает у него 500 тыс. тенге. Подозреваемого задержали при передаче денег. Он тоже дал признательные показания.
По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК.
В полиции напомнили, что за вымогательство предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 4 до 15 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986560-polmilliona-tenge-za-pokrovitelstvo-vymogali-u-aptekarya-v-nur-sultane/