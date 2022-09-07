Менеджера банка осудили за хищение более 777 млн тенге в Актобе

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Менеджера банка осудили в Актобе по обвинению в мошенничестве. Установлено, что сотрудник похитил огромную сумму - более 777 млн тенге. Подробности дела озвучены на официальном сайте Актюбинского областного суда.

Дело по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (Мошенничество) рассматривалось в суде №2 города Актобе.

Установлено, что менеджер в период с 1 июля 2017 года по 5 апреля 2021 года, используя свое служебное положение, совершил хищение средств банка на сумму более 777 млн тенге.

Подсудимый вину признал частично, не согласившись с размером ущерба. Прокурор запросил для него наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

С учетом всех обстоятельств суд признал сотрудника финансовой организации виновным в мошенничестве. Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы. Также он не сможет занимать должности в банковской сфере в течение 10 лет.

"Приговор не вступил в законную силу", - отметили в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986550-menedzhera-banka-osudili-za-hischenie-bolee-777-mln-tenge-v-aktobe/